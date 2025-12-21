Deportes

Real Madrid, Barça y más: así se jugará la Supercopa de España 2026

Real Madrid, Barça y más: así se jugará la Supercopa de España 2026
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Supercopa de España 2026 está por comenzar y reunirá a cuatro de los clubes más importantes del fútbol español en una edición que se disputará en formato de semifinales y final, entre el 7 y el 11 de enero en Yeda, Arabia Saudita.

El torneo arrancará con dos partidos de alto nivel que prometen emociones desde el primer minuto, y concluirá con una gran final en el Alinma Stadium.

Los cuatro equipos clasificados a esta edición son:

  • Real Madrid

  • FC Barcelona

  • Atlético de Madrid

  • Athletic Club

Este formato —que dejó atrás el antiguo duelo entre campeón de Liga y Copa del Rey— se implementó desde 2025 y busca elevar el espectáculo reuniendo a los mejores de la temporada anterior.

Todos los partidos se jugarán a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la misma sede:

Primera semifinal

Athletic Club vs Barcelona
Miércoles 7 de enero
13:00 horas
Alinma Stadium, Yeda

Segunda semifinal

Real Madrid vs Atlético de Madrid
Jueves 8 de enero
13:00 horas
Alinma Stadium, Yeda

Final

Domingo 11 de enero
13:00 horas
Alinma Stadium, Yeda

Formato de competencia

La Supercopa se juega en dos semifinales y una final directa. No hay partido por el tercer lugar. En caso de empate, se recurrirá a tiempos extra y, si es necesario, penales.

Esta edición marca un nuevo capítulo en la internacionalización del fútbol español, llevando el torneo por segundo año consecutivo a territorio árabe.

mrh

Supercopa de España 2026
Alinma Stadium.

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com