Real Madrid, Barça y más: así se jugará la Supercopa de España 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Supercopa de España 2026 está por comenzar y reunirá a cuatro de los clubes más importantes del fútbol español en una edición que se disputará en formato de semifinales y final, entre el 7 y el 11 de enero en Yeda, Arabia Saudita.

El torneo arrancará con dos partidos de alto nivel que prometen emociones desde el primer minuto, y concluirá con una gran final en el Alinma Stadium.

Los cuatro equipos clasificados a esta edición son:

Real Madrid

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Athletic Club

Este formato —que dejó atrás el antiguo duelo entre campeón de Liga y Copa del Rey— se implementó desde 2025 y busca elevar el espectáculo reuniendo a los mejores de la temporada anterior.

Todos los partidos se jugarán a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la misma sede:

Primera semifinal

Athletic Club vs Barcelona

Miércoles 7 de enero

13:00 horas

Alinma Stadium, Yeda

Segunda semifinal

Real Madrid vs Atlético de Madrid

Jueves 8 de enero

13:00 horas

Alinma Stadium, Yeda

Final

Domingo 11 de enero

13:00 horas

Alinma Stadium, Yeda

Formato de competencia

La Supercopa se juega en dos semifinales y una final directa. No hay partido por el tercer lugar. En caso de empate, se recurrirá a tiempos extra y, si es necesario, penales.

Esta edición marca un nuevo capítulo en la internacionalización del fútbol español, llevando el torneo por segundo año consecutivo a territorio árabe.

