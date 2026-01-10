Rayados invita a sus fans a diseñar el nuevo jersey alternativo para la temporada 2026-2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Rayados de Monterrey lanzaron una convocatoria especial para que sus aficionados diseñen el nuevo jersey alternativo que el equipo utilizará durante la temporada 2026-2027 de la Liga MX.
La iniciativa busca reconocer la pasión, creatividad e identidad de los seguidores del club, permitiéndoles formar parte activa del proceso creativo de una de las camisetas más representativas del fútbol mexicano.
“Transformar ese sentimiento en un uniforme que represente el orgullo de ser Rayado”, compartió el club en un comunicado oficial.
La convocatoria está abierta a todos los aficionados mayores de 18 años con un Rayado ID activo. En el caso de menores de edad, podrán participar a través de su madre, padre o tutor legal.
Cada persona puede enviar hasta 10 propuestas distintas de diseño, siempre que respeten los lineamientos del club y de la marca PUMA.
Descargar la plantilla oficial, que incluye las guías técnicas y elementos obligatorios (escudo, patrocinadores, etc.).
Enviar la propuesta antes del 22 de enero de 2026.
El diseño debe reflejar la esencia Rayada, ser original y creativo.
Un comité interno del Club evaluará los trabajos.
El diseño ganador será anunciado a través de las redes y plataformas oficiales de Rayados.
Más allá del diseño, esta iniciativa representa una forma directa de conectar con la afición, permitiéndoles expresarse a través del arte y el deporte. El jersey alternativo no solo será usado por los jugadores, sino que llevará el sello de quienes viven el fútbol con pasión desde la tribuna o desde casa.
Los interesados deben ingresar al sitio oficial del club y seguir los pasos para descargar la plantilla y registrar sus propuestas:
https://rayados.com
mrh