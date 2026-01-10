Rayados invita a sus fans a diseñar el nuevo jersey alternativo para la temporada 2026-2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Rayados de Monterrey lanzaron una convocatoria especial para que sus aficionados diseñen el nuevo jersey alternativo que el equipo utilizará durante la temporada 2026-2027 de la Liga MX.

La iniciativa busca reconocer la pasión, creatividad e identidad de los seguidores del club, permitiéndoles formar parte activa del proceso creativo de una de las camisetas más representativas del fútbol mexicano.

“Transformar ese sentimiento en un uniforme que represente el orgullo de ser Rayado”, compartió el club en un comunicado oficial.

La convocatoria está abierta a todos los aficionados mayores de 18 años con un Rayado ID activo. En el caso de menores de edad, podrán participar a través de su madre, padre o tutor legal.

Cada persona puede enviar hasta 10 propuestas distintas de diseño, siempre que respeten los lineamientos del club y de la marca PUMA.