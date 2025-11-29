Rayados elimina al América con gol de último minuto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un gol de Germán Berterame en el último minuto del tiempo añadido, Rayados de Monterrey eliminó al Club América en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, asegurando su pase a las Semifinales en un duelo de alto voltaje disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El conjunto azulcrema había logrado empatar el marcador global tras anotaciones de Alejandro Zendejas y José Raúl Zúñiga, lo que parecía suficiente para avanzar. Sin embargo, un certero remate de cabeza de Berterame en los últimos instantes del encuentro definió la eliminatoria con un 3-2 a favor del cuadro regiomontano.

Desde los primeros minutos, el América propuso el ritmo del encuentro. A pesar de haber dejado en la banca a jugadores como Brian Rodríguez y Allan Saint-Maximin, el esquema ofensivo encabezado por Rodrigo Aguirre, Zúñiga, Zendejas y Fidalgo generó constantes llegadas.

Fue Zendejas quien abrió el marcador con un disparo colocado tras una jugada colectiva, provocando la euforia de los aficionados locales. Cerca del descanso, América estuvo a punto de igualar el global, pero un remate del ‘Búfalo’ se estrelló en el travesaño.

En la segunda mitad, las Águilas ampliaron la ventaja con un tanto de Zúñiga, tras un desvío que lo dejó solo frente al arco. Incluso hubo un tercer gol, pero fue anulado por fuera de lugar tras revisión del VAR.

Monterrey, en desventaja, ajustó su estrategia con cambios ofensivos. No obstante, al minuto 84 quedó con un hombre menos tras la expulsión de Jorge Rodríguez por doble amarilla. América respondió con una postura más conservadora e ingresó a Saint-Maximin y Henry Martín en busca de mantener el resultado.