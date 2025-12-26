Ramsey, Martial y Saint-Maximin: los peores fichajes de la Liga MX 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2025 llegó a su fin en la Liga MX, y con ella también quedaron expuestos los fichajes que no cumplieron con lo que prometían. A pesar del nivel mediático que han traído figuras internacionales, los errores en contrataciones siguen marcando al futbol mexicano.

Entre los nombres que más decepcionaron destaca el del galés Aaron Ramsey, quien llegó como refuerzo estrella de Pumas, pero apenas jugó seis partidos, anotó un gol y su contrato fue rescindido antes del cierre del Apertura 2025.

En el mismo club, el ecuatoriano Pedro Vite tampoco logró consolidarse. Jugó 15 partidos y apenas sumó 2 goles, muy por debajo de las expectativas generadas.

Rayados, con dos fichajes para el olvido

Rayados de Monterrey también fue protagonista de contrataciones fallidas. El francés Anthony Martial llegó como figura internacional, pero no marcó goles ni asistencias en sus 12 partidos disputados. En la portería, Santiago Mele fue otro de los refuerzos que no respondió: recibió 20 goles en 15 partidos y no logró dar estabilidad al arco regiomontano.

Cruz Azul y la decepción de Luka Romero

Con altas expectativas llegó Luka Romero a Cruz Azul, procedente del futbol europeo, pero su rendimiento fue irregular: 4 goles y 3 asistencias en 35 partidos, números que quedaron muy lejos del brillo que se esperaba.

Otros fichajes que tampoco rindieron

La lista de contrataciones fallidas incluye a:

Diego Reyes (Querétaro)

William Carvalho (Pachuca)

Jordi Cortizo y Rogelio Funes Mori (León)

Ninguno logró marcar diferencia significativa en sus equipos durante el 2025.

Pese al impacto que causaron sus llegadas, ni Sergio Ramos (Rayados) ni Allan Saint-Maximin (América) lograron llevar a sus equipos al título. Ramos anotó 4 goles en 25 partidos, mientras que el francés del América sumó 3 goles y 3 asistencias en 13 encuentros.

Ambos casos muestran que el ruido mediático no siempre se traduce en campeonatos.

mrh