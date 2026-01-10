Rams eliminan a Panthers en juego cardíaco y avanzan a playoffs

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un partido lleno de intensidad, emociones y grandes jugadas, Los Angeles Rams derrotaron 34–31 a los Carolina Panthers y avanzaron a la Ronda Divisional de los playoffs de la NFL 2026, en duelo correspondiente a la Conferencia Nacional (NFC), disputado en el Bank of America Stadium.
El encuentro fue una verdadera montaña rusa para ambas aficiones. Desde el inicio, los Rams impusieron condiciones gracias a una ofensiva certera comandada por el experimentado mariscal de campo Matthew Stafford, quien aprovechó su conexión con Puka Nacua, una de las figuras del partido, al lograr dos anotaciones clave.
A pesar del golpe inicial, los Panthers no se rindieron. Guiados por el joven quarterback Bryce Young, el equipo local logró remontar en el segundo tiempo e incluso empatar el marcador, despertando la euforia en las gradas de Charlotte.
Sin embargo, el temple de los Rams volvió a imponerse en los minutos finales. Un último drive efectivo culminó en el gol de campo que selló la victoria para Los Angeles, que ahora se enfoca en el siguiente reto en su camino hacia el Super Bowl.
Marcador final: Rams 34 – Panthers 31
Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte
Jugador clave: Puka Nacua (2 TDs, recepciones decisivas)
Récord de los Rams en temporada regular: 12–5
Con este triunfo, Los Rams confirman su condición de contendientes y mantienen viva la ilusión de sumar un nuevo título a su palmarés. Por su parte, Carolina cierra la temporada con la frente en alto, dejando una grata impresión por su espíritu competitivo.
