Rams eliminan a Panthers en juego cardíaco y avanzan a playoffs

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un partido lleno de intensidad, emociones y grandes jugadas, Los Angeles Rams derrotaron 34–31 a los Carolina Panthers y avanzaron a la Ronda Divisional de los playoffs de la NFL 2026, en duelo correspondiente a la Conferencia Nacional (NFC), disputado en el Bank of America Stadium.

El encuentro fue una verdadera montaña rusa para ambas aficiones. Desde el inicio, los Rams impusieron condiciones gracias a una ofensiva certera comandada por el experimentado mariscal de campo Matthew Stafford, quien aprovechó su conexión con Puka Nacua, una de las figuras del partido, al lograr dos anotaciones clave.

A pesar del golpe inicial, los Panthers no se rindieron. Guiados por el joven quarterback Bryce Young, el equipo local logró remontar en el segundo tiempo e incluso empatar el marcador, despertando la euforia en las gradas de Charlotte.