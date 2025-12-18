Ramón Pasquel, nuevo refuerzo en la portería del Atlético Morelia

Trayectoria del nuevo portero

Ramón Pasquel Colín, nacido el 22 de junio de 1996 en Ciudad de México, es un portero con experiencia en el fútbol profesional mexicano y también en el extranjero.

Formado en las fuerzas básicas del Club Deportivo Toluca, debutó con los Diablos Rojos en 2017 en un partido de Copa MX frente a Leones Negros.

Después de su paso por Toluca, Pasquel fue cedido al Pumas Tabasco en la Liga de Expansión MX, donde tuvo actividad durante varias temporadas. Más adelante defendió la portería de los Bravos de FC Juárez en la Primera División. En 2024, el guardameta jugó en la USL Championship con El Paso Locomotive, de Estados Unidos.

Con 29 años de edad, Pasquel llega a Morelia con la expectativa de competir por un lugar titular y fortalecer la defensiva canaria.

Refuerzos anteriores

Este anuncio se suma a los dos refuerzos que el Atlético Morelia había presentado previamente: el defensor Sebastián Cantón, quien reforzará la zaga, y el mediocampista Zahid Muñoz, ambos recibidos con entusiasmo por la afición purépecha. Estas incorporaciones forman parte del plan del club para consolidar un plantel competitivo de cara al próximo torneo.