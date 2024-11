Rafael Nadal se despide del tenis después de 20 años de carrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rafael Nadal, se despide del tenis profesional, después de disputar su último partido con la Selección de España en la Copa Davis, al confirmarse la eliminación de los ibéricos.

Al finalizar el partido entre España y Países Bajos, que se le rindió un homenaje a Rafa, quien ya había dado a conocer que este sería su último torneo, los asistentes del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, le dedicaron un ovación y aplausos al tenista.

Nodal tomó el micrófono para dar unas palabras, pero debido a la emoción, no pudo contener las lágrimas y dijo:

“Me voy del tenis profesional habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino. Me voy con la tranquilidad de que, de alguna manera, he dejado un legado no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que he hecho en la pista, no sería el mismo”