Rafael Nadal anuncia su retiro del tenis profesional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El español Rafael Nadal anunció su retiró del tenis profesional tras 22 campeonatos de Grand Slam.

A través de sus redes sociales, el deportista de 38 años de edad compartió un corto visual en el que aseguró que "han sido unos años difíciles" para él en el ámbito deportivo.

"Estoy aquí para comunicarles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final", dijo Nadal.

Agregó, este es "el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar".

El tenista señaló que su retiro se cumplirá el próximo mes en Málaga luego de que culmine su participación en la Copa Davis con el equipo español