¡Rafa Márquez y Ruidíaz frente a frente! Habrá duelo de leyendas en el estadio "Morelos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estadio "Morelos" será testigo de un choque de época el sábado 17 de enero de 2026, cuando las Leyendas del FC Barcelona se enfrenten a las Leyendas de Monarcas Morelia en el marco del evento “Leyendas Cup”.
Según lo informado este lunes desde el Coloso, el duelo, que iniciará a las 20:00 horas, promete revivir momentos inolvidables con figuras emblemáticas del futbol, encabezadas por Rafa Márquez, ídolo michoacano y referente del Barça, frente al goleador Raúl Ruidíaz, recordado por su histórica actuación en el minuto 90:33.
Entre los exjugadores que están enlistados por el conjunto rojiamarillo se encuentran:
Raúl Ruidíaz
Bofo Bautista
Elías Hernández
Hugo Droguett
Jorge 'Shaggy' Martínez
Mientras que por parte del FC Barcelona participarían:
Rafa Márquez
Javier Saviola
Phillip Cocu
Juan Pablo Sorín
Ronald de Boer
Marc Crosas
La venta de boletos ya está disponible en megaboletos, con precios que van desde los $350 en zona general hasta los $2,000 en zona VIP Meet & Greet, que incluye foto y autógrafo con jugadores.
Este encuentro también rendirá homenaje al único bicampeón histórico del futbol boliviano, aunque los organizadores no han confirmado aún si será un jugador invitado o un reconocimiento especial durante el medio tiempo.
