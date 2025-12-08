¡Rafa Márquez y Ruidíaz frente a frente! Habrá duelo de leyendas en el estadio "Morelos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estadio "Morelos" será testigo de un choque de época el sábado 17 de enero de 2026, cuando las Leyendas del FC Barcelona se enfrenten a las Leyendas de Monarcas Morelia en el marco del evento “Leyendas Cup”.

Según lo informado este lunes desde el Coloso, el duelo, que iniciará a las 20:00 horas, promete revivir momentos inolvidables con figuras emblemáticas del futbol, encabezadas por Rafa Márquez, ídolo michoacano y referente del Barça, frente al goleador Raúl Ruidíaz, recordado por su histórica actuación en el minuto 90:33.

Entre los exjugadores que están enlistados por el conjunto rojiamarillo se encuentran:

Raúl Ruidíaz

Bofo Bautista

Elías Hernández

Hugo Droguett

Jorge 'Shaggy' Martínez

Mientras que por parte del FC Barcelona participarían: