Rafa Márquez llega este jueves a Morelia para partido de leyendas con el Barcelona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se alista para un encuentro histórico en el Estadio Morelos: el partido entre Leyendas del Barcelona y Leyendas de Morelia, programado para este sábado 17 de enero.

Entre las figuras que participarán, destaca la llegada del excapitán del Barça y exseleccionado nacional, Rafa Márquez, quien estará en Morelia a partir de este jueves, como parte del equipo Barcelona Legends.

En rueda de prensa encabezada por Mane Camacho y Fidel Almanza, se confirmó que el cuerpo técnico del club catalán ya se encuentra en México, al igual que jugadores emblemáticos como Javier Saviola, Sergi Barjuan, Ludovic Giuly, Nolito, Phillip Cocu y Rivaldo, quienes también formarán parte del esperado duelo.

Por parte del equipo michoacano también han comenzado a llegar las figuras convocadas, entre ellas Aldo Leao Ramírez, Raúl Ruidíaz, Jefferson Montero, José Antonio “Shaggy” Martínez, entre otros.

Los organizadores detallaron que el evento cuenta con todos los permisos requeridos y que José Luis Higuera se ha sumado al esfuerzo para que el evento se desarrolle de forma óptima.

Asimismo, informaron que aún hay boletos disponibles para quienes deseen asistir a este espectáculo que reúne a ídolos del fútbol internacional y local.

RYE-