Raúl Jiménez revive con golazo en la EFL Cup

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raúl Jiménez volvió a marcar un gol espectacular en la segunda ronda de la EFL Cup, donde su equipo, el Fulham, enfrentó al Bristol City en el estadio Craven Cottage.

El delantero mexicano, conocido como el Lobo de Tepeji, arrancó como titular y no tardó en dejar huella. Al minuto 20, en una jugada de tiro de esquina, Jiménez se desmarcó con astucia, controló el balón de espaldas al arco y, con un giro preciso, soltó un riflazo imparable con la pierna derecha que se incrustó en la red.