Raúl Jiménez: el goleador que se apaga en torneos oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raúl Jiménez se ha consolidado como uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección Mexicana, alcanzando 45 anotaciones con el Tricolor. Sin embargo, al revisar su desempeño en los torneos oficiales, la historia cambia de tono.

Durante los Juegos Olímpicos de 2012, la Copa Confederaciones de 2013, así como en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, el atacante no ha registrado goles, únicamente una anotación contra Nueva Zelanda en la Confederaciones del 2017. El resto de sus anotaciones se han dado en partidos amistosos y de eliminatoria.