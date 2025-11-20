Raúl Jiménez: el goleador que se apaga en torneos oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raúl Jiménez se ha consolidado como uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección Mexicana, alcanzando 45 anotaciones con el Tricolor. Sin embargo, al revisar su desempeño en los torneos oficiales, la historia cambia de tono.
Más allá de su memorable chilena contra Panamá en 2013 —una anotación que salvó a México de una eliminación anticipada rumbo al Mundial de Brasil—, Jiménez no ha logrado destacar en los momentos que más cuentan. Su escasa productividad en torneos oficiales ha encendido nuevamente el debate sobre su rol en la Selección Nacional.
En entrevista tras el empate 0-0 contra Uruguay, un Raúl visiblemente afectado lamentó el trato recibido por parte de la afición en territorio mexicano.
La declaración surge tras una seguidilla de resultados decepcionantes. En su último duelo del año, disputado en Houston ante Paraguay, el conjunto nacional cayó 2-1, y los abucheos se repitieron. La Selección cerró así el año con más sombras que luces, sin goles de sus figuras y con un entorno cada vez más áspero con su afición.
RPO