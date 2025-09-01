¡Récords por todos lados! Así fue la histórica Jornada 7 del Apertura 2025

Monterrey y su racha histórica

La fecha fue dominada por Rayados de Monterrey, que venció 4-2 al Puebla como visitante, alcanzando su sexta victoria consecutiva, una hazaña que solo habían logrado tres veces antes. Además, por primera vez en su historia, el equipo regiomontano encadenó cinco partidos marcando tres o más goles.

La figura del encuentro fue Sergio Canales, quien anotó un triplete y se convirtió en el primer futbolista español en marcar tres o más goles en un partido de Liga MX desde Carlos Muñoz en 1998, precisamente en el mismo escenario: el Estadio Cuauhtémoc.

Rachas que siguen creciendo

Otros equipos también destacaron en esta jornada. Club América, con el aporte de su refuerzo Allan Saint-Maximin, sumó su cuarta victoria consecutiva, algo que no lograba desde inicios del año. El francés se unió a Julián Quiñones como los únicos refuerzos en anotar en sus dos primeros partidos oficiales con las Águilas.

Por su parte, Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en un duelo con historia. El gol de José Paradela, anotado en el primer minuto de juego, fue el segundo más rápido registrado en los clásicos entre ambos equipos. Con este triunfo, los cementeros suman cuatro victorias consecutivas sobre el Guadalajara.

En la frontera, Bravos de FC Juárez siguen sorprendiendo, acumulando su tercer triunfo consecutivo, una racha que solo habían conseguido en tres ocasiones previas en su historia.

Goleadores encendidos y récords bajo el arco

El goleador Alexis Vega marcó su primer tanto del torneo, alcanzando los 61 goles en Liga MX, 35 de ellos con Toluca. Mientras tanto, el argentino Ángel Correa llegó a ocho goles en sus últimos ocho partidos con Tigres, consolidándose como referente ofensivo del club.

En la portería, Carlos Acevedo detuvo un penal más con Santos Laguna, sumando nueve penales atajados, lo que lo convierte en el portero con más penales detenidos en la historia del club.

Además, Aaron Ramsey, refuerzo galés de Pumas, marcó al minuto 90+1, dando la victoria a su equipo. Con este tanto, se convirtió en el sexto futbolista europeo en anotar con Pumas en torneos cortos.

Talento joven en ascenso

El torneo también está dando espacio a nuevos talentos. Iván Mauricio González, de Mazatlán FC, debutó en Primera División y se convirtió en el jugador mexicano número 21 en hacerlo este torneo, siendo además el cuarto más joven. Asimismo, clubes como Puebla, León y Chivas ya cumplieron con la Regla de Menores, demostrando su apuesta por la cantera nacional.

SHA