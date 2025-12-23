RÉCORD: Morelia no puede ascender a Liga MX mientras siga Higuera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ilusión del regreso del futbol de Primera División a Morelia vuelve a chocar con la realidad. Más allá de rumores sobre la posible venta de franquicias en la Liga MX, el verdadero obstáculo no estaría en el mercado, sino en la mesa donde se toman las decisiones del futbol mexicano.

Así lo expuso la columna RÉCORD del periodista “Francotirador”, quien fue tajante: Morelia no puede comprar. No por falta de recursos o de interés, sino por un veto político-deportivo que pesa sobre la actual dirigencia del club.

De acuerdo con el análisis, mientras José Luis Higuera se mantenga al frente del proyecto, cualquier intento por regresar al Máximo Circuito estaría condenado al fracaso. El problema, advierte el columnista, no es qué franquicia adquirir, sino quién encabeza la negociación.

En su columna, “Francotirador” señala que no hacía falta un desmentido público sobre la supuesta venta del Puebla, pues dentro del medio futbolístico se sabe que Higuera ya no cuenta con aliados que puedan defender su proyecto ante los dueños de la Liga MX. Por el contrario, su figura estaría completamente aislada, lo que convierte cualquier operación en una causa perdida desde el origen.

El mensaje es claro: en Michoacán, si se quiere volver a soñar con la Primera División, primero habría que romper con la actual estructura directiva. Mientras eso no ocurra, la “maldición”, como la llama el propio columnista, seguirá pesando sobre la plaza.