Quiero levantar el cinturón pero también la voz: Sol Vargas

María Soledad Vargas Huerta, la campeona, reconoció que en algún momento criticó el modus operandi de los grupos de mujeres que protestaban pintando o dañando los espacios públicos, pero comprendió que cuando te enfrentas a la pérdida de un ser querido y no encuentras ningún tipo de apoyo de las autoridades, recurres a esta forma de expresión que muestra además de coraje, mucho dolor y desesperación.

Por ello, decidió desde hace unos años, inscribir en su uniforme los nombres de decenas de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Recuerda que ese primer uniforme le fue entregado a la actual directora del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca y posteriormente se decidió que lo conservara la madre de Jéssica González Villaseñor, la maestra que fue asesinada en septiembre de 2020.

“(…) decido por mi cuenta llenar el uniforme (con los nombres de víctimas) en honor a ellas, un homenaje, porque muchas veces no he podido marchar por cuestión de que estoy en preparación para una pelea y siempre se me dificulta o no me lo permiten porque no puedo faltar a los entrenamientos y decido llenar el uniforme de nombres y le hablo a mis patrocinadores en ese momento y les digo tengo esta idea, quiero hacerla ¿me apoyas? Y me dice sí, sí te apoyo (…) sí subí con nervios a la pelea porque o enterraba mi carrera como boxeadora o seguía todo normal (…) sí corrió por mi cabeza que podía enterrar mi carrera y corría con ese riesgo”.

A partir de entonces y sin habérselo propuesto, comenzó a ser un referente en el boxeo para denunciar la violencia que sufren las mujeres en México. Recordó que un compañero boxeador le pidió “permiso” para emular su acción de escribir nombres de mujeres desaparecidas en su uniforme. Además, la han buscado boxeadoras de otros estados para pedirle su apoyo al ser víctimas de abusos por parte de sus entrenadores.

“Me busca un boxeador de Celaya y me pide permiso de poner nombres (en su uniforme) y yo le digo adelante, pero él iba a poner nombres de mujeres desaparecidas en su municipio; después me manda una chica un mensaje de Mérida, Yucatán (que) también hace lo mismo y al año una chica de Vallarta, ella sí se vistió por completo; entonces de ahí comenzaron a levantarse más boxeadoras, una de Monterrey que peleó en Estados Unidos también se llenó su uniforme, no de nombres, sino tenía palabras como justicia y ponía para quien estaba exigiendo justicia”.

Aunque actualmente está concentrada en su preparación para la defensa de su título que le permita acceder al campeonato absoluto de su categoría, que podría presentarse en el primer trimestre del 2025, Sol Vargas dijo que tiene muy claro también su interés por continuar su labor como activista a favor de las mujeres y ayudar a visibilizar la violencia que existe en esta disciplina.

