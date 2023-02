"Quiero ganar con Cruz Azul"; Tuca Ferretti en su presentación como DT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves Cruz Azul presentó a Ricardo 'Tuca' Ferretti como nuevo director técnico del equipo, éste dijo venir al 1000 por ciento.

En la presentación, el estratega fue cuestionado sobre sus logros anteriores, tanto en Pumas como en Tigres, pero señaló que eso ya quedó en el pasado y ahora sólo piensa en el presente y quiere ganar con Cruz Azul.

"Vengo al 1000 por ciento. Yo no vivo del pasado y no vivo del futuro (...) Todo lo que se logró se quedó en el pasado. Lo importante es de hoy pa' delante (...) Para mí, no he ganado nada y quiero ganar; y quiero ganar con la institución que hoy represento que es Cruz Azul".