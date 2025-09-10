¿Quieres ir al Mundial? Ya inició la venta de boletos, así puedes comprarlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente, y desde este miércoles, los aficionados morelianos ya pueden participar en el proceso de venta de boletos, comenzando con el registro al sorteo preferente para tarjetahabientes Visa.
Esta es la primera fase oficial para acceder a entradas del torneo, y los partidos se celebrarán en México, Estados Unidos y Canadá, siendo la primera vez que tres países coorganizan un Mundial. En el caso de México, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México son sedes confirmadas.
Tener una tarjeta Visa: La primera fase de venta es exclusiva para tarjetahabientes de esta marca.
Crear un FIFA ID: Se puede hacer en el sitio oficial FIFA.com/tickets.
Ser mayor de 18 años.
Al completar el registro, los participantes podrán recibir notificaciones personalizadas sobre fechas, sorteos y fases de venta. El registro estará abierto hasta el viernes 19 de septiembre a las 9:00 a.m. (hora del centro de México).
Una vez registrado, el aficionado participará en un proceso de selección aleatoria. Si resulta ganador, recibirá una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. A cada ganador se le asignará una fecha y hora específica para comprar sus boletos, a partir del 1 de octubre.
Entre las opciones disponibles estarán:
Boletos para partidos individuales.
Boletos por equipo (seguir a una selección específica).
Boletos por sede (asistir a varios juegos en una misma ciudad).
Los precios dependen del tipo de partido y ubicación del asiento:
Fase de grupos: Desde 60 dólares estadounidenses (USD).
Final del Mundial: Hasta 730 USD para asientos exclusivos.
10 al 19 de septiembre: Registro al sorteo preferente (Visa).
27 al 31 de octubre: Segunda fase, con nuevo sorteo anticipado.
Noviembre a diciembre: Asignación de boletos para ganadores de la 2ª fase.
Después del sorteo final del torneo: Nueva fase para solicitar boletos con rivales definidos.
Meses previos al Mundial: Venta libre por orden de llegada (boletos restantes).
Regístrate únicamente en el sitio oficial: FIFA.com/tickets.
No compres boletos en plataformas no autorizadas, podrías ser víctima de fraude.
Revisa constantemente tu correo electrónico para no perder fechas clave.
Recuerda: no es necesario pagar para participar en el sorteo.
mrh