¿Quieres ir al Mundial? Ya inició la venta de boletos, así puedes comprarlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente, y desde este miércoles, los aficionados morelianos ya pueden participar en el proceso de venta de boletos, comenzando con el registro al sorteo preferente para tarjetahabientes Visa.

Esta es la primera fase oficial para acceder a entradas del torneo, y los partidos se celebrarán en México, Estados Unidos y Canadá, siendo la primera vez que tres países coorganizan un Mundial. En el caso de México, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México son sedes confirmadas.

Tener una tarjeta Visa: La primera fase de venta es exclusiva para tarjetahabientes de esta marca.

Crear un FIFA ID: Se puede hacer en el sitio oficial FIFA.com/tickets.

Ser mayor de 18 años.

Al completar el registro, los participantes podrán recibir notificaciones personalizadas sobre fechas, sorteos y fases de venta. El registro estará abierto hasta el viernes 19 de septiembre a las 9:00 a.m. (hora del centro de México).