¿Quién llegará a la final? Así se jugarán las semifinales del Apertura 2025 Femenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las semifinales del torneo Apertura 2025 en la Liga MX Femenil ya están definidas, y prometen emociones de alto voltaje con duelos históricos: Tigres vs Cruz Azul y América vs Chivas.
Los encuentros de ida se disputarán este jueves 13 de noviembre y se transmitirán en vivo por el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil. La actividad comienza con el duelo entre Tigres y Cruz Azul a las 18:00 horas desde el Estadio Olímpico Universitario. Más tarde, a las 20:07 horas, el Estadio Akron será sede del Clásico Nacional entre América y Chivas.
Los partidos de vuelta se jugarán el domingo 16 de noviembre. Tigres recibirá a Cruz Azul en el Estadio Universitario a las 17:00 horas, mientras que América hará lo propio ante Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Tigres Femenil llega como líder indiscutible del torneo: 42 puntos, 60 goles a favor y apenas 11 en contra. Las dirigidas por Pedro Martínez Losa eliminaron a Juárez con marcador global de 1-0 y buscarán avanzar a su décima sexta semifinal consecutiva desde la creación de la liga.
Cruz Azul, por su parte, vive un momento histórico. El conjunto celeste eliminó a las actuales campeonas, Pachuca, con una goleada de 5-0 en la vuelta de cuartos, logrando así su primera clasificación a semifinales desde la fundación del equipo femenil.
En la otra semifinal, el Clásico Nacional se traslada al futbol femenil. América terminó en el tercer lugar de la tabla con 38 puntos y viene de golear 6-1 a Rayadas en los cuartos de final. Chivas también mostró solidez al imponerse 4-2 a Toluca y buscará volver a una final, algo que no logra desde el Clausura 2022, año en que levantaron el título.
Con este panorama, el torneo se perfila para entregar una final inolvidable. La historia, la rivalidad y los nuevos protagonistas están sobre la mesa.
