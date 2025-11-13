¿Quién llegará a la final? Así se jugarán las semifinales del Apertura 2025 Femenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las semifinales del torneo Apertura 2025 en la Liga MX Femenil ya están definidas, y prometen emociones de alto voltaje con duelos históricos: Tigres vs Cruz Azul y América vs Chivas.

Los encuentros de ida se disputarán este jueves 13 de noviembre y se transmitirán en vivo por el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil. La actividad comienza con el duelo entre Tigres y Cruz Azul a las 18:00 horas desde el Estadio Olímpico Universitario. Más tarde, a las 20:07 horas, el Estadio Akron será sede del Clásico Nacional entre América y Chivas.

Los partidos de vuelta se jugarán el domingo 16 de noviembre. Tigres recibirá a Cruz Azul en el Estadio Universitario a las 17:00 horas, mientras que América hará lo propio ante Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tigres Femenil llega como líder indiscutible del torneo: 42 puntos, 60 goles a favor y apenas 11 en contra. Las dirigidas por Pedro Martínez Losa eliminaron a Juárez con marcador global de 1-0 y buscarán avanzar a su décima sexta semifinal consecutiva desde la creación de la liga.