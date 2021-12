¿Quién es Kenneth Jaime, el segundo refuerzo del Atlético Morelia?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Tras el regreso de Víctor Milke, el Club Atlético Morelia anunció su segunda incorporación a esta pretemporada y para lo que será el torneo Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX, se trata del juvenil Kenneth Jaime, proveniente de Tigres de la Liga MX.

El joven que apenas tiene 17 años y 8 meses de edad, quien se desempeña como defensa lateral no ha debutado en primera división, ya que a su corta edad ha hecho su prometedora carrera en las fuerzas básicas de Tigres UANL, a donde arribó en el 2017, pero ya ha jugado en la Tercera División, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 18.

Kenneth Jaimes llega a Morelia después de un año y medio en lo que fue bastante regular con los felinos, pues en el Apertura 2020 en la sub 17 jugó 17 encuentros, 16 como titular, para después en el Clausura 2021 fue titular indiscutible en el equipo regio durante las diecisiete fechas e hizo un dos goles.