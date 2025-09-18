Quarterback de Arizona desata polémica con jersey de Michael Vick

En aquel año, Michael Vick era la estrella de los Atlanta Falcons cuando la justicia estadounidense comprobó su participación en peleas ilegales de perros. Durante el proceso, testigos declararon que el propio quarterback llegó a ejecutar canes mediante métodos violentos, como ahorcamiento y ahogamiento.

El escándalo le costó a Vick una suspensión indefinida de la NFL y una sentencia de 23 meses de prisión federal, de los cuales cumplió 19. Tras ello, consiguió reincorporarse a la liga en 2009 con los Philadelphia Eagles, donde buscó redimir su carrera profesional.

Kyler Murray, que tenía apenas 9 años cuando se desató el caso, no explicó la intención de su publicación. Sin embargo, 18 años después, su decisión de posar con el jersey de Vick en compañía de su pitbull dividió opiniones: para algunos, un homenaje a un ídolo deportivo; para otros, una provocación que reabre heridas aún sensibles en la historia de la NFL.

Las reacciones en redes oscilaron entre la crítica y la incomodidad. “Insensible”, “mal gusto” y “falta de conciencia” fueron algunos de los calificativos hacia la publicación, que Murray retiró sin emitir comentario público.