¡Qué no los detenga el frío! Revisan equipos para garantizar agua caliente en albercas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en la capital michoacana durante esta temporada invernal, el Ayuntamiento de Morelia implementó un monitoreo especial en los sistemas de calefacción de los complejos acuáticos municipales.

La acción busca garantizar que el agua de las albercas públicas mantenga una temperatura adecuada para su uso seguro y confortable, especialmente durante los días con clima más frío.

A través de una tarjeta, autoridades locales informaron que se revisa la operatividad de las bombas de calor como medida preventiva. “Nuestro compromiso es brindarle a las y los morelianos un servicio de calidad”, indicaron.

La administración municipal continúa trabajando para ofrecer espacios recreativos seguros, aun en condiciones meteorológicas adversas.

