¿Qué necesitan estos equipos de la NFL para asegurar su pase a playoffs?

Dallas, que ha sido uno de los equipos más consistentes de la temporada, se enfrenta a una eliminación dolorosa si pierde o empata contra San Diego. La situación empeora si Filadelfia se lleva la victoria contra Washington, ya que en ese caso, los Cowboys se despedirían de los playoffs de forma prematura. En Detroit, las cosas no son menos complicadas: si pierden ante Pittsburgh, también dirán adiós a la postemporada. Aun cuando Green Bay o Chicago empaten, los de Detroit también quedarán fuera.

En el lado opuesto, Denver podría asegurar la división con una victoria ante Jacksonville. Sin embargo, si San Diego pierde, Buffalo o Nueva Inglaterra también tendrían que sufrir derrotas para que los Broncos pudieran sentarse tranquilos en la cima. Por su parte, Filadelfia necesita ganar su duelo contra Washington o esperar que Dallas pierda para asegurarse un lugar en la divisional.

Buffalo no se puede dar el lujo de fallar en su partido contra Cleveland. Si salen victoriosos, su pase a los playoffs estaría garantizado, pero deben esperar que tanto Indianápolis como Texas no se lleven la victoria. Chicago también podría estar celebrando si supera a Green Bay, pero deberán esperar a que Detroit pierda. Un escenario similar le espera a Green Bay, quien también depende de una victoria y una derrota de Detroit para asegurar su futuro en la postemporada.