¿Qué necesitan estos equipos de la NFL para asegurar su pase a playoffs?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 16 de la NFL llega con una dosis de drama sin igual, donde la incertidumbre está al orden del día. Equipos que han luchado por la temporada se encuentran al borde de la eliminación, mientras otros aún pelean por su lugar en los playoffs. Los ojos están puestos en los equipos que tienen todo por perder, y en aquellos que tienen el poder de decidir su destino con una sola victoria.
Dallas, que ha sido uno de los equipos más consistentes de la temporada, se enfrenta a una eliminación dolorosa si pierde o empata contra San Diego. La situación empeora si Filadelfia se lleva la victoria contra Washington, ya que en ese caso, los Cowboys se despedirían de los playoffs de forma prematura. En Detroit, las cosas no son menos complicadas: si pierden ante Pittsburgh, también dirán adiós a la postemporada. Aun cuando Green Bay o Chicago empaten, los de Detroit también quedarán fuera.
En el lado opuesto, Denver podría asegurar la división con una victoria ante Jacksonville. Sin embargo, si San Diego pierde, Buffalo o Nueva Inglaterra también tendrían que sufrir derrotas para que los Broncos pudieran sentarse tranquilos en la cima. Por su parte, Filadelfia necesita ganar su duelo contra Washington o esperar que Dallas pierda para asegurarse un lugar en la divisional.
Buffalo no se puede dar el lujo de fallar en su partido contra Cleveland. Si salen victoriosos, su pase a los playoffs estaría garantizado, pero deben esperar que tanto Indianápolis como Texas no se lleven la victoria. Chicago también podría estar celebrando si supera a Green Bay, pero deberán esperar a que Detroit pierda. Un escenario similar le espera a Green Bay, quien también depende de una victoria y una derrota de Detroit para asegurar su futuro en la postemporada.
En la conferencia AFC, Jacksonville tiene el control de su destino: una victoria ante Denver garantiza su pasaje a la postemporada, mientras que una derrota deja el camino abierto a Texas, quien con un triunfo también aseguraría su entrada a los playoffs.
Por otro lado, San Diego está en una situación de dependencia múltiple. Para garantizar su clasificación, los Chargers necesitan vencer a Dallas y esperar que Indianápolis y Texas caigan en sus respectivos partidos. Un desafío titánico, pero no imposible.
En el este de la AFC, Nueva Inglaterra se enfrenta a un futuro incierto. Los Patriotas deben derrotar a Baltimore y esperar que Indianápolis y Texas no salgan victoriosos.
Seattle, por su parte, se mide contra Los Ángeles, con la posibilidad de asegurar su puesto en los playoffs si logra la victoria y Detroit pierde su encuentro. Pero en el fútbol, la suerte juega un papel importante, y San Francisco también tiene la oportunidad de asegurar su clasificación si vence a Indianápolis y Detroit sucumbe en su encuentro.
