¡Qué joyita! Filtran camiseta de visitante de México para el Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez más, las filtraciones en redes sociales sorprenden al mundo del futbol. En esta ocasión, ha salido a la luz lo que sería la nueva camiseta de visitante de la Selección Mexicana rumbo al Mundial, generando entusiasmo entre los aficionados por su diseño clásico, elegante y cargado de simbolismo.
Aunque anteriormente se habían compartido imágenes en formato 3D, las nuevas fotografías publicadas en la red social X, muestran el jersey en físico y con mayor detalle, permitiendo observar elementos gráficos que lo conectan con la historia y cultura mexicana.
En las imágenes filtradas, la camiseta de visitante presenta un tono verde oscuro, acompañado de detalles en rojo intenso, colores que también aparecen en el logo del patrocinador y en el escudo del Tricolor.
Uno de los elementos más llamativos es la incorporación de tres franjas sobre los hombros —dos verdes y una roja al centro—, patrón que también se extiende hasta las mangas, evocando los uniformes utilizados por la selección en las décadas de los setenta.
Otro aspecto que ha sido bien recibido por los aficionados es la inclusión de un patrón de grecas prehispánicas que se repite discretamente por toda la tela. Este diseño no resalta a simple vista, pero se revela con más claridad bajo la luz, aportando una sensación de identidad cultural única.
