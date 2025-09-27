¡Qué joyita! Filtran camiseta de visitante de México para el Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez más, las filtraciones en redes sociales sorprenden al mundo del futbol. En esta ocasión, ha salido a la luz lo que sería la nueva camiseta de visitante de la Selección Mexicana rumbo al Mundial, generando entusiasmo entre los aficionados por su diseño clásico, elegante y cargado de simbolismo.

Aunque anteriormente se habían compartido imágenes en formato 3D, las nuevas fotografías publicadas en la red social X, muestran el jersey en físico y con mayor detalle, permitiendo observar elementos gráficos que lo conectan con la historia y cultura mexicana.