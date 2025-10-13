¿Qué es el remo de playa? El nuevo deporte que llega a los Juegos Olímpicos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El remo de playa, conocido internacionalmente como beach sprint, será una de las nuevas disciplinas que formarán parte del programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028. Esta modalidad combina carrera en arena, remo en mar abierto y un sprint final hacia la meta.
A diferencia del remo tradicional en aguas planas, el beach sprint se practica en escenarios naturales como playas u océanos, utilizando embarcaciones más anchas y estables para enfrentar las olas. La competencia comienza en tierra firme: el atleta corre por la arena, entra al mar, sube a la embarcación, rema una distancia corta y regresa corriendo hasta cruzar la línea final.
Sus competencias modernas comenzaron en Francia en los años 80. El beach sprint fue reconocido oficialmente en 2015 tras su inclusión en los Juegos Mediterráneos de Playa en Italia.
En 2019 se disputó la primera final oficial de esta disciplina bajo la organización de World Rowing. Su inclusión en LA 2028 marca un paso más hacia la modernización de los Juegos Olímpicos.
BCT