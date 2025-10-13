¿Qué es el remo de playa? El nuevo deporte que llega a los Juegos Olímpicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El remo de playa, conocido internacionalmente como beach sprint, será una de las nuevas disciplinas que formarán parte del programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028. Esta modalidad combina carrera en arena, remo en mar abierto y un sprint final hacia la meta.

A diferencia del remo tradicional en aguas planas, el beach sprint se practica en escenarios naturales como playas u océanos, utilizando embarcaciones más anchas y estables para enfrentar las olas. La competencia comienza en tierra firme: el atleta corre por la arena, entra al mar, sube a la embarcación, rema una distancia corta y regresa corriendo hasta cruzar la línea final.