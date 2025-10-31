¡Puro espíritu monarca! Atlético Morelia conmemora el Día de Muertos con estilo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre flores, papel picado y mucha tradición, el Club Atlético Morelia presentó su nueva playera edición especial Día de Muertos 2025, un diseño lleno de símbolos mexicanos que rinde homenaje a una de las fechas más importantes del país.
El jersey —creado por la marca deportiva Keuka— combina el negro como base con detalles en naranja, rosa y morado, simulando papel picado, calaveras y otros elementos típicos de la celebración. Además, incluye el escudo del equipo y múltiples patrocinadores en tonos que se integran armónicamente con el concepto.
La frase que acompaña esta edición es clara:
“¡Tradición y pasión en una sola playera!”
La prenda estará disponible en venta en línea a través del sitio oficial www.keuka.com.mx, mientras que la venta física comenzará el sábado 1 de noviembre en las tiendas:
Keuka Camelinas
Keuka Escala
Keuka Estadio
Con esta edición, el equipo moreliano se une a las conmemoraciones del Día de Muertos y fortalece el vínculo entre el deporte y las raíces culturales de Michoacán.
BCT