¡Puro espíritu monarca! Atlético Morelia conmemora el Día de Muertos con estilo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre flores, papel picado y mucha tradición, el Club Atlético Morelia presentó su nueva playera edición especial Día de Muertos 2025, un diseño lleno de símbolos mexicanos que rinde homenaje a una de las fechas más importantes del país.

El jersey —creado por la marca deportiva Keuka— combina el negro como base con detalles en naranja, rosa y morado, simulando papel picado, calaveras y otros elementos típicos de la celebración. Además, incluye el escudo del equipo y múltiples patrocinadores en tonos que se integran armónicamente con el concepto.