Pumas renuevan 2 años a JJ Macías pese a grave lesión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pumas de la UNAM le da la confianza a José Juan Macías y le renovará contrato por dos años, aun cuando enfrenta una de las lesiones más severas de su carrera.

Tras semanas de negociaciones que colocaban al delantero fuera del Pedregal, fuentes cercanas al club confirmaron que el ariete mexicano continuará vestido de auriazul. La decisión llega después del duro golpe sufrido en la Jornada 17 del Apertura 2025, cuando Macías salió lesionado ante Cruz Azul.

El parte médico fue contundente y demoledor. El Club Universidad Nacional informó que el jugador presenta ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura del ligamento colateral medial y ruptura del menisco medial de la rodilla izquierda. Un diagnóstico que, para muchos, habría significado el final del camino.

Lejos de darle la espalda, el vestidor universitario cerró filas. Sus compañeros, el cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez y la directiva coincidieron en un mensaje claro: Macías no estaría solo. El club decidió acompañarlo en su rehabilitación y refrendarle la confianza, justo cuando más lo necesitaba.

La renovación no fue un proceso sencillo. Macías estuvo cerca de salir, principalmente por diferencias en torno a su rehabilitación: el delantero deseaba atenderse en una clínica de Estados Unidos, mientras que Pumas planteó alternativas médicas en México, buscando un equilibrio entre calidad y costos. Finalmente, ambas partes encontraron un punto medio.

Pumas sostuvo siempre que el jugador aún tenía contrato vigente y que el diálogo estaba abierto. Hoy, ese diálogo se traduce en un nuevo vínculo por dos años, con una cláusula clave: el club evaluará de forma constante su evolución, y si durante el primer año la recuperación no es favorable, podrá dar por terminado el acuerdo antes de tiempo.

Macías, por su parte, enfrentará al menos ocho meses de baja, un periodo largo y silencioso, lejos de los reflectores, donde la verdadera batalla se libra en la rehabilitación diaria.