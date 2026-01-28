Pumas refuerza su ataque; llega Uriel Antuna desde Tigres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Pumas de la UNAM reforzarán su ataque para el Clausura 2026 con la llegada del extremo mexicano Uriel Antuna, quien llega procedente de Tigres mediante una compra definitiva.

El jugador no logró consolidarse como titular indiscutible en el conjunto regiomontano, situación que facilitó su traspaso. Con este movimiento, la directiva auriazul busca aumentar la regularidad y el protagonismo del equipo en la Liga MX.

Antuna representará una alternativa clave por la banda derecha, aportando velocidad y capacidad para generar desequilibrio en el uno contra uno, además de elevar la competencia interna en el plantel.

Económicamente, se reporta que la UNAM pagará entre 4 y 5 millones de dólares por su carta. El atacante firmará por un año con opción a renovar, con un salario aproximado de 500 mil dólares, la mitad de lo que percibía en Tigres.