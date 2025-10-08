Proponen a artista americano para reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Pero las críticas no se limitaron a su desconocimiento. Johnson también propuso como alternativa al cantante de música country Lee Greenwood, de 82 años, autor del tema patriótico “God Bless the USA”, ampliamente utilizado por simpatizantes del expresidente Donald Trump y el ala conservadora del país.

La reacción negativa de Mike Johnson se suma a la del expresidente Donald Trump, quien también calificó como “ridícula” la participación de Bad Bunny. Incluso, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió que podría haber presencia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) durante el evento que se realizará el 7 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Sin embargo, desde la Casa Blanca se desestimaron tales amenazas, aclarando que no hay planes de realizar operativos migratorios durante el Super Bowl LX.

Con esta presentación, Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en solitario, marcando un hito en la representación hispana dentro del evento deportivo más visto del planeta.

mrh