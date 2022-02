Preocupa en Atlético Morelia falta de contundencia para "rematar" al rival

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras su segunda derrota del torneo Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX, el director técnico del Club Atlético Morelia, Ricardo Valiño, reconoció que le preocupa que el equipo no tenga la contundencia necesaria para definir el encuentro y también que tienen descuidos en la defensa que terminan por costarles puntos.

"Me preocupa también que en los momentos que estamos dominando al rival, los últimos tres partidos, y no los rematamos, son detalles que debemos tener cuenta, también empezamos a cometer errores que antes no teníamos y por ahí lo pagamos", expuso.

En ese sentido, el entrenador sudamericano subrayó que además es preocupante que en los últimos tres partidos no hayan podido repetir una alineación y sistema de juego, debido a las bajas por Covid-19, lesiones y expulsiones.