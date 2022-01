Prefiero estar en Atlético Morelia, que estar en primera y no jugar: Poggi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras su pasó por Necaxa de la Liga MX, el joven uruguayo, Vicente Poggi, platicó que eligió la posibilidad de venir al Atlético Morelia para tener más regularidad en el terreno de juego, antes que seguir en primera división y no tener minutos sobre la cancha de manera habitual.

En entrevista con medios de comunicación, el mediocampista, de apenas 19 años de edad, considera que incluso la plaza de Morelia se puede considerar como de primera división, pese a estar en la Liga de Expansión MX o antes llamado ascenso.

"Eso es algo raro, Morelia no es un cuadro de segunda, es un cuadro de primera, así que venir a Morelia no es bajar a nada de nivel, sino mantenerse en un cuadro que me va a permitir jugar, esa fue la decisión, jugar antes que estar en una liga de primera pero no juego, por eso preferí venir acá, a un lugar que me iban a dar la oportunidad", compartió.

Además, Vicente Poggi mencionó que contrario a lo que sucedió en su estancia en los Rayos del Necaxa, con Los Canarios no siente tanto esa presión de ser extranjero y tener que rendir mejor en el terreno de juego, ya que el grupo le ha dado la confianza para desempeñarse de la mejor manera.