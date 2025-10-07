¿Portugal campeón? Adidas desata teorías mundialistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una imagen vale más que mil palabras, pero cuando viene de Adidas puede valer una predicción de campeonato. Internautas están convencidos de que la marca alemana acaba de revelar, quizá sin querer, al próximo campeón del mundo.

En una reciente publicación promocional, Adidas mostró una serie de sillas donde se sientan algunas de sus estrellas más icónicas, cada una representando una Copa del Mundo ganada por su país. El patrón es claro: cada silla lleva los colores de la selección campeona del año correspondiente.