¿Portugal campeón? Adidas desata teorías mundialistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una imagen vale más que mil palabras, pero cuando viene de Adidas puede valer una predicción de campeonato. Internautas están convencidos de que la marca alemana acaba de revelar, quizá sin querer, al próximo campeón del mundo.
En una reciente publicación promocional, Adidas mostró una serie de sillas donde se sientan algunas de sus estrellas más icónicas, cada una representando una Copa del Mundo ganada por su país. El patrón es claro: cada silla lleva los colores de la selección campeona del año correspondiente.
Cafú y Brasil (USA 1994)
Zidane y Francia (Francia 1998)
Kaká y Brasil (Corea-Japón 2002)
Del Piero con Italia (Alemania 2006)
Xavi con España (Sudáfrica 2010)
Kroos de Alemania (Brasil 2014)
Pogba de Francia (Rusia 2018)
Messi con Argentina (Qatar 2022)
Portugal, por su color rojo característico y por tener a Cristiano Ronaldo en lo que podría ser su último mundial.
España, cuya generación joven está pisando fuerte.
Países Bajos, aunque su naranja tradicional crea debate, su escudo y algunos uniformes han tenido detalles rojos.
No es la primera vez que una marca utiliza el simbolismo para generar conversación, pero pocas veces se había logrado tal nivel de viralización sin necesidad de una palabra.
RPO