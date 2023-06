Por no ser capitán, portero de Bélgica deja la concentración, señala DT

Bélgica (MiMorelia.com).- Thibaut Courtois, portero de la selección de Bélgica, dejó la concentración del equipo luego de que no fue nombrado capitán del equipo en el partido contra Austria del sábado pasado, así lo señaló el entrenador Domenico Tedesco.

El pasado 17 de junio se jugó la jornada 3 de la fase clasificatoria a la Eurocopa 2024 donde el delantero Romelu Lukaku portó el brazalete de capitán, esto por la ausencia de Kevin De Bruyne, capitál habitual de los Diablos Rojos.

La federación belga de fútbol confirmó a The Associated Press que el también arquero del Real Madrid abandonó la concentración y por ello no atajará en el partido contra Estonia del próximo martes, aunque no brindaron los motivos de su salida.

En conferencia de prensa, Domenico Tedesco señaló "Juntos decidimos que Romelu (Lukaku) sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido (contra Austria) de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido (...). Para mi es el mejor portero del mundo. Lo aprecio como portero y como ser humano. Estoy sorprendido porque se haya sentido ofendido y decepcionado".

Curtois da su versión