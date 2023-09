Por fecha FIFA, este fin de semana no habrá Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se pausará la Liga MX debido a que hay Fecha FIFA del 4 al 14 de septiembre, y aunque México no tendrá actividad en esta ocasión, algunos jugadores que militan en el futbol mexicano son convocados a sus selecciones.

En esta Fecha FIFA se jugarán partidos de clasificación y torneos oficiales en Europa, África y Sudamérica.

En esta ocasión se jugarán:

Clasificación Copa Africana de Naciones

Eliminatorias Eurocopa Alemania 2024

Eliminatorias Conmebol 2026

Partidos de Concacaf Nations League

Por ende, la actividad en el futbol mexicano regresará del 15 al 18 de septiembre con la jornada 8. Ahí se jugará el Clásico Nacional: América vs Chivas el 16 de septiembre en el estadio Azteca a las 21:05 horas.

Otros partidos de esa jornada son: Monterrey vs León, Mazatlán vs Cruz Azul, Pumas vs San Luis y Atlas vs Tigres, entre otros.

