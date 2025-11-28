Por el boleto al Mundial: México comienza su camino en la eliminatoria FIBA 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 28 de noviembre comienza oficialmente la primera fase clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, con la Selección Mexicana de Basquetbol recibiendo a República Dominicana en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas, que por primera vez será sede de un partido oficial de eliminatoria mundialista.
México forma parte del Grupo A, junto con Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua, en una competencia que reúne a 16 selecciones nacionales de América. Solo siete equipos obtendrán su boleto directo al Mundial que se celebrará en Qatar en 2027.
El debut del conjunto tricolor será este viernes a las 8:40 de la noche ante República Dominicana. El segundo duelo será el próximo lunes 1º de diciembre a las 6:10 de la tarde en Santo Domingo. Ambos partidos forman parte de la primera ventana FIBA, que se disputa del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Durante esta primera ronda, los equipos se enfrentarán entre sí en tres ventanas: del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026, y del 3 al 6 de julio de 2026. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente fase.
El calendario completo de México en esta primera fase es el siguiente:
28 de noviembre: México vs República Dominicana (Zacatecas)
1 de diciembre: República Dominicana vs México (Santo Domingo)
26 de febrero: Nicaragua vs México
1 de marzo: Estados Unidos vs México
3 de julio: México vs Nicaragua
6 de julio: México vs Estados Unidos
Para esta primera ventana, el equipo mexicano cuenta con varios elementos que participaron en el proceso rumbo al Mundial FIBA 2023. Entre ellos destacan Paul Stoll, movedor veterano; Gabriel Girón Jr., actual capitán; Paco Cruz, referente ofensivo; y Gael Bonilla, jugador Sub-23 que formó parte del FC Barcelona y ahora milita en los Diablos Rojos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
La competencia marcará el inicio de un camino largo para México, que buscará clasificar a su segundo Mundial consecutivo tras su participación en la edición de 2023.
BCT