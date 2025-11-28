Por el boleto al Mundial: México comienza su camino en la eliminatoria FIBA 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 28 de noviembre comienza oficialmente la primera fase clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, con la Selección Mexicana de Basquetbol recibiendo a República Dominicana en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas, que por primera vez será sede de un partido oficial de eliminatoria mundialista.

México forma parte del Grupo A, junto con Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua, en una competencia que reúne a 16 selecciones nacionales de América. Solo siete equipos obtendrán su boleto directo al Mundial que se celebrará en Qatar en 2027.