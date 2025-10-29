Por dichos machistas, Chicharito no será embajador del Mundial en Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Guadalajara, una de las sedes oficiales del torneo, ha designado a sus embajadores deportivos, dejando fuera al delantero Javier “Chicharito” Hernández, según reportes de medios como Sports Illustrated y Latinus.

De acuerdo con estas fuentes, la exclusión del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana obedece a los comentarios machistas y controversiales que el futbolista realizó en redes sociales meses atrás, los cuales provocaron una fuerte reacción social y política.

En sus publicaciones, Chicharito compartió una serie de videos donde cuestionaba el papel de la mujer en la sociedad y en las relaciones afectivas. Las expresiones fueron ampliamente rechazadas en plataformas digitales, al grado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente sobre el tema, calificando de “inaceptables” los mensajes difundidos.

El impacto fue tal que incluso la marca deportiva Puma —con la que Chicharito tenía relación comercial— manifestó su desacuerdo con las declaraciones del jugador. Por su parte, el Club Guadalajara, equipo al que actualmente pertenece, también emitió comunicados deslindándose de sus opiniones.

Tras el análisis de las propuestas, finalmente fueron seleccionados como embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026:

Carlos Salcido (exfutbolista y seleccionado nacional)

Fernando Quirarte (exjugador y exentrenador de Chivas)

Ramón Morales (exfutbolista y figura de la Selección Mexicana)

Alejandra Orozco (clavadista olímpica)

Lorena Ochoa (exgolfista número uno del mundo)

Estas figuras representarán a Guadalajara como sede mundialista, proyectando los valores deportivos y culturales de la ciudad hacia el mundo.

