Polémico fuera de lugar semiautomático anula penal a Puebla ante Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regreso de la Liga MX tras la pausa por la actividad de la Selección Mexicana estuvo marcado por la polémica, luego de q ue el fuera de lugar semiautomático anulara un penal a favor del Puebla, decisión que generó múltiples críticas durante el duelo ante Toluca, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026.

El encuentro, disputado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, reanudó la actividad del futbol mexicano tras 12 días de parón, periodo en el que el Tricolor enfrentó a Panamá y Bolivia en compromisos internacionales.

La jugada que encendió el debate se produjo al minuto 21, cuando el árbitro central Abraham de Jesús Quirarte señaló penal a favor de La Franja tras una patada dentro del área de Bruno Méndez sobre Esteban Lozano. Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR, que activó la tecnología del fuera de lugar semiautomático.