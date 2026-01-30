Polémico fuera de lugar semiautomático anula penal a Puebla ante Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regreso de la Liga MX tras la pausa por la actividad de la Selección Mexicana estuvo marcado por la polémica, luego de q ue el fuera de lugar semiautomático anulara un penal a favor del Puebla, decisión que generó múltiples críticas durante el duelo ante Toluca, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026.
El encuentro, disputado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, reanudó la actividad del futbol mexicano tras 12 días de parón, periodo en el que el Tricolor enfrentó a Panamá y Bolivia en compromisos internacionales.
La jugada que encendió el debate se produjo al minuto 21, cuando el árbitro central Abraham de Jesús Quirarte señaló penal a favor de La Franja tras una patada dentro del área de Bruno Méndez sobre Esteban Lozano. Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR, que activó la tecnología del fuera de lugar semiautomático.
Tras varios minutos de revisión y con los jugadores alejados del área, los silbantes determinaron un fuera de lugar milimétrico del delantero poblano, por lo que la pena máxima fue anulada, decisión que provocó reclamos por parte de los jugadores locales.
Toluca logró recomponerse tras la polémica y, ya en el tiempo agregado del primer tiempo, tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los once pasos. No obstante, Sebastián Córdova falló el penal al estrellar su disparo en una destacada atajada del arquero Ricardo Gutiérrez.
Luego de las acciones controvertidas y el penal errado, Puebla y Toluca se fueron al descanso sin goles, en un primer tiempo marcado por la intervención de la tecnología arbitral y la tensión en el terreno de juego.
mrh