Pokémon invade la lucha libre y Místico se roba el show

El Consejo Mundial de Lucha Libre y Pokémon unieron fuerzas para un evento lleno de nostalgia y adrenalina
Mega-Hawlucha fue presentado oficialmente durante un espectáculo sin precedentes en la lucha libre mexicana
Ciudad de México (MiMorelia.com).- La lucha libre y el universo Pokémon vivieron una histórica colisión en la Arena México, durante el evento “Leyendas Pokémon: Z-A x CMLL”, que presentó de manera oficial a Mega-Hawlucha, la forma evolucionada del Pokémon inspirado en el estilo de los gladiadores mexicanos.

La cita reunió a miles de entrenadores, fanáticos del CMLL y jugadores de Nintendo, quienes disfrutaron una función única donde la nostalgia y la emoción se apoderaron del ring. El recinto fue transformado en una celebración multicolor, donde gorras, botargas y cartas coleccionables TCG completaron la experiencia.

Entre las múltiples batallas que integraron la cartelera, destacaron las confrontaciones temáticas entre el Team Hawlucha y el Team Machamp, en un guiño directo a los íconos del tipo Lucha del universo Pokémon.

El clímax llegó cuando Místico hizo su entrada caracterizado como Hawlucha, generando una ovación entre el público. Su equipo, conformado por Máscara Dorada y Titán, enfrentó y venció a Cavernario, Hechicero (caracterizado como Machamp) y Volador Jr., desatando la locura en la Arena México.

Este evento no solo celebró una colaboración inédita, sino que marcó la presentación de Mega-Hawlucha, quien se une al catálogo de Pokémon que estarán disponibles en el esperado videojuego Pokémon Legends: Z-A para Nintendo Switch, a lanzarse próximamente.

¿Te lo perdiste?

Te dejamos la función completa transmitida por los canales oficiales de YouTube de CMLL y Pokémon LATAM.

