Pokémon invade la lucha libre y Místico se roba el show

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La lucha libre y el universo Pokémon vivieron una histórica colisión en la Arena México, durante el evento “Leyendas Pokémon: Z-A x CMLL”, que presentó de manera oficial a Mega-Hawlucha, la forma evolucionada del Pokémon inspirado en el estilo de los gladiadores mexicanos.
La cita reunió a miles de entrenadores, fanáticos del CMLL y jugadores de Nintendo, quienes disfrutaron una función única donde la nostalgia y la emoción se apoderaron del ring. El recinto fue transformado en una celebración multicolor, donde gorras, botargas y cartas coleccionables TCG completaron la experiencia.
El clímax llegó cuando Místico hizo su entrada caracterizado como Hawlucha, generando una ovación entre el público. Su equipo, conformado por Máscara Dorada y Titán, enfrentó y venció a Cavernario, Hechicero (caracterizado como Machamp) y Volador Jr., desatando la locura en la Arena México.
Este evento no solo celebró una colaboración inédita, sino que marcó la presentación de Mega-Hawlucha, quien se une al catálogo de Pokémon que estarán disponibles en el esperado videojuego Pokémon Legends: Z-A para Nintendo Switch, a lanzarse próximamente.
Te dejamos la función completa transmitida por los canales oficiales de YouTube de CMLL y Pokémon LATAM.
RPO