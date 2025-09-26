Pokémon invade la lucha libre y Místico se roba el show

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La lucha libre y el universo Pokémon vivieron una histórica colisión en la Arena México, durante el evento “Leyendas Pokémon: Z-A x CMLL”, que presentó de manera oficial a Mega-Hawlucha, la forma evolucionada del Pokémon inspirado en el estilo de los gladiadores mexicanos.

La cita reunió a miles de entrenadores, fanáticos del CMLL y jugadores de Nintendo, quienes disfrutaron una función única donde la nostalgia y la emoción se apoderaron del ring. El recinto fue transformado en una celebración multicolor, donde gorras, botargas y cartas coleccionables TCG completaron la experiencia.