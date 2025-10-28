‘¿Podría haberlos matado?’: Lawson tras incidente en el GP de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) abrió una investigación tras un incidente ocurrido durante el Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1, cuando dos comisarios de pista cruzaron la trayectoria del piloto neozelandés Liam Lawson mientras este circulaba a gran velocidad.
Los hechos sucedieron en las primeras vueltas de la carrera, luego de una colisión en la Curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los comisarios ingresaron a la pista para retirar restos del monoplaza accidentado, sin percatarse de que Lawson, piloto del equipo Racing Bulls, aún circulaba por el trazado.
A través de la cámara a bordo del vehículo, se observa el momento en que Lawson reduce la velocidad y esquiva a los voluntarios, evitando un posible accidente grave. Notablemente alterado, el piloto exclamó por radio:
“Oh, Dios mío. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Podría haberlos matado!”
El organismo rector del automovilismo explicó que los comisarios creyeron que la pista ya estaba despejada. Sin embargo, Lawson acababa de salir de boxes justo después de que el grupo principal de autos superara la curva, lo que provocó el encuentro inesperado.
La FIA aseguró que analizará detalladamente el incidente y revisará los protocolos de seguridad, a fin de prevenir situaciones similares en futuras competencias.
BCT