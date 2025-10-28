‘¿Podría haberlos matado?’: Lawson tras incidente en el GP de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) abrió una investigación tras un incidente ocurrido durante el Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1, cuando dos comisarios de pista cruzaron la trayectoria del piloto neozelandés Liam Lawson mientras este circulaba a gran velocidad.

Los hechos sucedieron en las primeras vueltas de la carrera, luego de una colisión en la Curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los comisarios ingresaron a la pista para retirar restos del monoplaza accidentado, sin percatarse de que Lawson, piloto del equipo Racing Bulls, aún circulaba por el trazado.