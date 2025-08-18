¡Playoffs al rojo vivo! Así se jugarán las Series de Zona en el Norte de la LMB

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con las victorias de Charros de Jalisco y Tecos de los Dos Laredos en sus respectivos séptimos juegos, quedaron definidas las esperadas Series de Zona en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).
Los cuatro equipos que siguen en la contienda por el campeonato del norte son Sultanes de Monterrey, Charros de Jalisco, Tecos de los Dos Laredos y Algodoneros de Unión Laguna, quienes ya conocen a sus rivales, fechas y horarios.
Sultanes de Monterrey vs Tecos de los Dos Laredos
Juego 1: Miércoles 20 de agosto – Uni-Trade Stadium (18:30 h)
Juego 2: Jueves 21 de agosto – Parque La Junta (19:00 h)
Juego 3: Sábado 23 de agosto – Walmart Park (18:00 h)
Juego 4: Domingo 24 de agosto – Walmart Park (18:00 h)
Juego 5: Lunes 25 de agosto – Walmart Park (19:30 h)
Juego 6: Miércoles 27 de agosto – Uni-Trade Stadium (18:30 h)
Juego 7: Jueves 28 de agosto – Parque La Junta (19:00 h)
Charros de Jalisco vs Algodoneros de Unión Laguna
Juego 1: Miércoles 20 de agosto – Estadio de la Revolución (19:30 h)
Juego 2: Jueves 21 de agosto – Estadio de la Revolución (19:30 h)
Juego 3: Sábado 23 de agosto – Estadio Panamericano (18:00 h)
Juego 4: Domingo 24 de agosto – Estadio Panamericano (17:00 h)
Juego 5: Lunes 25 de agosto – Estadio Panamericano (19:30 h)
Juego 6: Miércoles 27 de agosto – Estadio de la Revolución (19:30 h)
Juego 7: Jueves 28 de agosto – Estadio de la Revolución (19:30 h)
