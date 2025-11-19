Play In Apertura 2025: cuatro clubes, dos boletos y mucha historia por escribir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 20 de noviembre se juega la Fase de Play In del torneo Apertura 2025, en la que cuatro equipos buscarán obtener los últimos boletos a los Cuartos de Final de la Liga MX.

Desde su implementación, los clubes que han avanzado en esta fase han sido regularmente los que terminaron en las posiciones 7 y 8, y para esta edición, los protagonistas son:

🔥 Serie A: Xolos (7) vs FC Juárez (8)

📍 Estadio Caliente | 🕘 21:00 horas (TCM)

📺 Transmisión: FOX Sports – Caliente TV

Por primera vez, Xolos y Bravos se enfrentan en una instancia de Liguilla. El equipo de Tijuana terminó séptimo con 24 puntos y cortó una racha de cinco juegos sin ganar en la Jornada 17. Por su parte, Juárez cerró de forma histórica su participación, con 23 puntos y su mejor cierre de torneo.

🔹 DT debutante: Sebastián Abreu tendrá su primera experiencia en Liguilla como técnico de Xolos.

🔹 DT con experiencia: Martín Varini dirige su segunda Fase Final con Bravos.

⚽ Serie B: Pachuca (9) vs Pumas (10)

📍 Estadio Hidalgo | 🕖 19:00 horas (TCM)

📺 Transmisión: FOX Sports – Caliente TV

Duelo con antecedentes. Esta será la sexta vez que Pachuca y Pumas se enfrentan en eliminación directa. Pachuca llega tras cinco partidos sin ganar, mientras que Pumas clasificó como décimo y con mejor rendimiento en la recta final.

🔹 Historial entre ellos: Pumas ha ganado 3 de las 5 series previas.

🔹 Técnicos: Esteban Solari debuta en Liguilla con los Tuzos; Efraín Juárez repite Play In con Pumas.

📌 ¿Cómo se define?

El ganador de la Serie A clasifica directamente a Cuartos de Final vs Tigres (2º lugar).

El perdedor de la Serie A enfrentará al ganador de la Serie B por el último boleto, quien jugará contra Toluca (1º lugar).

Una noche para definir el camino

El Play In del Apertura 2025 promete intensidad, historias nuevas y la oportunidad de romper tendencias. ¿Quiénes se quedarán con los últimos dos boletos a la Liguilla?