Plata histórica para México: Alegna González brilla en Tokio 2025

Tokio, Japón (MiMorelia.com).- La mexicana Alegna González conquistó la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al detener el cronómetro en 1 hora, 26 minutos y 6 segundos, estableciendo un récord continental para Centroamérica y consiguiendo su primera presea mundialista.

La competencia se llevó a cabo en las calles de Tokio, donde María Pérez, representante de España, obtuvo la medalla de oro con un tiempo de 1 hora 25 minutos y 54 segundos, revalidando su título mundial obtenido dos años antes en Budapest, tanto en la prueba de 20 km como en los 35 km marcha. El bronce fue para la japonesa Nanako Fuji, quien registró 1 hora 26 minutos y 18 segundos, con lo cual impuso un récord nacional para Japón.

Con esta actuación, Alegna González no solo reafirma su lugar entre la élite de la marcha atlética internacional, sino que además alcanza un logro inédito en su carrera: subirse al podio mundial. La mexicana ha sido una de las atletas más constantes del país, manteniéndose durante años entre las ocho mejores del mundo en su disciplina.

Esta medalla representa un impulso clave rumbo al siguiente ciclo olímpico y pone en alto el nombre de México en uno de los eventos más exigentes del atletismo mundial. La marca registrada por González mejora los tiempos históricos para la región, consolidando su papel como referente de la marcha femenina.

Además del resultado deportivo, el desempeño de González contribuye a posicionar a México como potencia en pruebas de resistencia, abriendo paso a nuevas generaciones de atletas y marcando el ritmo hacia los Juegos Olímpicos de París 2026.

