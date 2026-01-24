Plan QBRNE: el operativo trinacional de seguridad para el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México, Estados Unidos y Canadá activaron un operativo trinacional de seguridad denominado Plan QBRNE, diseñado para prevenir y atender posibles eventos de alto impacto durante la Copa Mundial de Futbol 2026, ante la eventualidad de actos terroristas.

De acuerdo con documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundidos en la plataforma Guacamaya, el operativo lleva por nombre “Plan de Operaciones para atender eventos de Alto Impacto QBRNE”, y contempla acciones preventivas, de respuesta y mitigación en apoyo a la población civil.

El término QBRNE corresponde al acrónimo de Químico, Biológico, Radiactivo, Nuclear y Explosivo, y define el tipo de amenazas para las cuales fue diseñado el plan de seguridad.

¿Cómo funcionará el Plan QBRNE?

El Plan QBRNE se estructura en tres fases operativas:

Coordinación y planeación, en la que participan autoridades nacionales, organismos de seguridad y el comité organizador del Mundial. Preparación, que incluye la elaboración de manuales y documentos operativos especializados. Ejecución, etapa en la que se activaría un Centro Coordinador de Operaciones Trinacional y una Fuerza de Tarea Multinacional en caso de contingencia.

El operativo involucra a diversas instituciones de seguridad y defensa de los tres países, entre ellas el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Comando Norte (NORTHCOM) y el Comité Especializado de Alto Nivel sobre Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI) por parte de México.

Medidas específicas para las sedes del Mundial

Los documentos revelados señalan que el Plan QBRNE incluye directrices específicas para las sedes mundialistas. En el caso de México, se instruye a las autoridades a conocer de manera detallada los puntos críticos de cada estadio de futbol, así como a realizar un análisis de riesgos de la periferia, que abarque desde el inmueble hasta el entorno estatal.

Asimismo, se contempla la identificación de instalaciones estratégicas, el control de inventarios de servicios esenciales y la realización de ejercicios de gabinete para simular posibles escenarios de crisis.

De acuerdo con los correos filtrados, México solicitó desde 2018 apoyo al gobierno estadounidense para contar con equipamiento especializado en materia QBRNE, y en 2022 se realizó una reunión trinacional para delinear los protocolos de respuesta ante incidentes relacionados con materiales peligrosos.

Los documentos también hacen referencia a un “grupo terrorista” cuyas intenciones serían conocidas por las autoridades, aunque su identidad no es mencionada en los archivos difundidos.

