Pirma estaría en EA FC 26 y reaviva rumores sobre la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco menos de un mes del lanzamiento oficial del EA FC 26, la afición mexicana al futbol y a los videojuegos recibió una noticia que mantiene viva la ilusión: la marca deportiva mexicana Pirma confirmó que estará presente en la nueva edición del popular título, antes conocido como FIFA.

Con una publicación en su cuenta oficial de X, la empresa fundada en 1990 anunció que su calzado e indumentaria podrán ser utilizados dentro del videojuego, principalmente en el modo carrera, donde cada jugador personaliza a su futbolista.

El anuncio generó confusión entre usuarios, pues algunos interpretaron la presencia de Pirma como una señal del regreso de la Liga MX al videojuego, luego de varios años en los que la licencia perteneció a eFootball (Pro Evolution Soccer).