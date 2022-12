Piqué se burla de México por su papel en el Mundial de Qatar 2022

En el material del streamer español se escucha a Piqué, sólo un poco antes de la final, hablando de México y su eliminación en la Fase de Grupos.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, dijo.

Algunos usuarios no tomaron a bien el comentario, y así se lo hicieron saber:

"Que pesado #pique burlándose de la selección de México @Canelo llévatelo"; "@3gerardpique"; "este descerebrado ya no está afortunadamente en la selección no ataquen al resto por este mongo".

Escucha lo que dijo el defensa: