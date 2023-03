Pide "El Eterno" Morales no darle importancia a comentarios de Ricardo Salinas

Si le damos importancia él va a seguir poniéndolos (los tuits), hay que dejar de darle importancia, lamentablemente las redes sociales, sí estoy ahí, pero no soy de darle importancia, porque al final es parte de eso, siempre atrás de una red. No vamos a entrar en detalles, no hay que darle importancia y enfocarse en los que nos compete", sostuvo.