Penta se lesiona y pierde la lucha de su vida ante John Cena [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que pintaba para ser una noche consagratoria terminó en tragedia deportiva para Penta Zero Miedo, quien sufrió una lesión que lo marginó de la contienda por enfrentar a John Cena en su combate de retiro.

El mexicano, oriundo de Ecatepec y referente de la lucha libre contemporánea, se medía ante Solo Sikoa en los Cuartos de Final del torneo “The Last Time Is Now” durante una función de Monday Night Raw. Este certamen, organizado por la WWE, definirá al último rival de la leyenda John Cena antes de colgar las botas.

Desde el primer campanazo, el combate mostró una mezcla de estilos: la explosividad aérea de Penta frente al estilo recio y de impacto de Sikoa. Sin embargo, el ritmo vertiginoso y las maniobras de alto riesgo no tardaron en cobrar factura.