¡¿Penal para el América?! Gato Ortiz pitará el debut de Saint-Maximin contra Atlas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club América se prepara para un fin de semana lleno de expectativas: además del posible debut del francés Allan Saint-Maximin, el polémico árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz ha sido asignado como juez central del encuentro frente al Atlas, programado para este domingo en el Estadio Jalisco.

El anuncio de la designación arbitral desató una ola de comentarios en redes sociales por parte de la afición azulcrema, que ve en Ortiz una figura que históricamente ha favorecido a su equipo en momentos clave.

El antecedente más reciente que refuerza la percepción fue la final del Clausura 2024, cuando América se consagró bicampeón tras un penal a favor en los minutos finales, señalado precisamente por Ortiz y convertido por Henry Martín. Días después, volvió a marcar desde los once pasos para las Águilas, esta vez en el duelo contra Xolos de Tijuana en la jornada 2 del Apertura.

El extremo francés, reciente incorporación del América, aún no ha disputado un solo minuto oficial, pero su desempeño en entrenamientos ha conquistado a la afición. Videos difundidos por el club muestran su velocidad, habilidad y capacidad goleadora.

El duelo contra Atlas podría marcar su primera aparición oficial, lo cual ha incrementado la expectativa mediática y entre los seguidores. En redes, abundan los comentarios que celebran esta doble noticia: