Pedalista uruapense otorga la medalla 30 a Michoacán en Nacionales Conade 2024

"Todavía no me la creo, porque ya llevaba un par de años buscando esta medalla, la veía poco lejos conseguirla y lo he logrado. Sé que puedo mejorar todavía y voy por el oro el próximo año. Dedico esta medalla a mi familia, a mi entrenador y todos los que hacen posible que esté yo aquí", comentó.

Con este podio, nuestra entidad llegó a 30 metales en el listado general, con 10 oros, 9 platas y 11 bronces, tras el paso de las disciplinas de fútbol asociación, boxeo, patines sobre ruedas, breaking, voleibol de playa, triatlón, entre otras.