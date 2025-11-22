Paul Pogba vuelve al fútbol tras dos años; debuta con Mónaco en la Ligue 1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras más de dos años fuera de las canchas, el mediocampista francés Paul Pogba regresó este sábado al fútbol profesional, debutando con la camiseta del AS Mónaco en la Ligue 1, aunque su equipo cayó 4-1 ante Rennes, en la jornada 13 del campeonato francés.

Pogba, de 32 años, ingresó al minuto 85 en lugar de Mamadou Coulibaly, cuando el marcador ya era de 4-0 en favor del Rennes. Su aparición fue breve, pero significativa: fue recibido con una ovación por parte del público local y aplaudido en sus primeros toques, en lo que fue su primer partido oficial en la Ligue 1.

El último encuentro que Pogba había disputado fue el 3 de septiembre de 2023 con la Juventus, antes de recibir una suspensión por dopaje, seguida de una serie de lesiones que lo mantuvieron fuera de toda competición. Su fichaje con el Mónaco en junio de 2025 generó altas expectativas, pero distintos problemas físicos retrasaron su debut.