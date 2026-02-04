Patriots y Seahawks evitan sede “maldita” de los 49ers

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La decisión de los New England Patriots y los Seattle Seahawks de evitar las instalaciones de los San Francisco 49ers en Santa Clara ha desatado una ola de especulación. Aunque el complejo es reconocido por su tecnología de punta, una mezcla de superstición, historial de lesiones y teorías virales han influido en esta determinación logística.

Diversos equipos que entrenaron previamente en los campos de los 49ers reportaron una “atmósfera pesada” y resultados adversos. Esta percepción de “mal augurio” ha cobrado fuerza en la NFL.

Una teoría conspirativa sugiere que una subestación eléctrica cercana al Levi’s Stadium, sede del Super Bowl LX, sería responsable de una serie de lesiones que han afectado a los jugadores más importantes de los 49ers en los últimos años, debido a la exposición a campos electromagnéticos.

El gerente general de los 49ers, John Lynch, reconoció que el club ha recibido estas inquietudes y afirmó que están abiertos a analizar cualquier estudio serio. Sin embargo, hasta ahora, las únicas “pruebas” provienen de teorías sin base científica. Especialistas como Frank de Vocht, epidemiólogo de la Universidad de Bristol, han calificado la idea como “una tontería”.